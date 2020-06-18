كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخاريجة الإماراتي يبحث مع نظيره العراقي جهود احتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، جهود احتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتناولت المباحثات الهاتفية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد وزير الخارجية العراقي على حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

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