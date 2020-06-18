كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديو يكشف الاعيب "أردوغان" للتحكم بمناطق النفط في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى مواصله جرائمه داخل الأراضي الليبية، ضاربًا بكل القرارات الدوليه عرض الحائط، محاولًا كسب مطامع سياسية وسرقة ثروات الشعب الليبي، والسيطرة على البحر المتوسط من خلال تجنيد مرتزقة ومليشيات أخوانية أرهابية لدعم حكومة الوفاق المنتهيه، وهو ما يوضح الهداف الحقيقي لأردوغان في ليبيا وما يريده أن يفعله في المنظقة ككل.

وكشف تقرير: قام بإعدادة مركز للاستشارات والدراسات الاستراتيجية "فاروس"، عن الجهد الكبير الذي يبزله أردوغان من أجل السيطرة علي منطقة سرت بليبيا لما لها من أهمية كبيرة، فهي منطقة استراتيجية للحصول علي النفط لحسابه وللمليشيات الارهابية، فتعد سرت من أكبر الأماكن التي تمتلك للنفط في البلاد، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية والمحورية في ليبيا.

وأضاف التقرير: أن نظام أردوغان أرسل ما يقرب من 13 الف مرتزق وارهابي جميعهم من سوريا وتركيا وتنظيم داعش إلي ليبيا؛ من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي هناك، وذلك لإرتكاب الجرائم في ليبيا وتنفيذ مخططاته السياسية والعدوانية.

