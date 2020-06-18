كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر.. وزير الصحة يكشف عن تعرضه للشتم بسبب أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الخميس، بأن علاوة الخطر الممنوحة للعاملين في قطاع الصحة قررها رئيس البلاد، وهي تخص العاملين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال "بن بوزيد" خلال رده على أسئلة البرلمانيين: إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر صرف منحة الخطر للعاملين في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا، غير أنه وبعد دراسة الطلبات تم توسيعها لتستفيد منها فئات أخرى.

وكشف أنه تعرض لوابل من الشتائم بسبب هذه المنحة، مشددا على أن لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بها، وأنه مجرد مسؤول يطبق تعليمات الرئيس، مشيراً إلى أنه زار بعض الأطباء الموجودين في الصف الأول لمواجهة الفيروس، وقال إنهم رفضوا أن تعمم المنحة.

وسجلت الجزائر حتى الأن 11268 إصابة بفيروس كورونا، ووصلت عدد الوفيات إلى 799 حالة.

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