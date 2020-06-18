كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتهم روسيا باغتيال متمردين شيشان سابقين في برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم المدعون الاتحاديون في ألمانيا، روسيا، اليوم الخميس، بإصدار أمر باغتيال متمرد شيشاني سابق في برلين الصيف الماضي، واتهموا رجلًا روسيا بارتكاب الجريمة التي وترت العلاقات الدبلوماسية بشدة.

وقال المدّعون: "جمع المحققون ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام إلى الرجل، الذي تم تحديده فقط باسم فاديم ك، بالقتل وكذلك بحيازة سلاح بشكل غير قانوني"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافوا، في بيان: "قبل المتهم الأمر الصادر عن سلطات الدولة بالقتل. كان يأمل إما في الحصول على مكافأة مالية أو مشاركة الدافع لمقدمي النظام لقتل خصم سياسي وبالتالي الانتقام من المشاركة في النزاعات السابقة مع روسيا".

الرجل المقتول، الذي تم تحديده في البيان باسم تورنيكي ك، وهو مواطن جورجي، أُطلق عليه الرصاص في حديقة في برلين في أغسطس الماضي بينما كان متوجها إلى مسجد. كان قاتله على دراجة هوائية.

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ونفت روسيا أي صلة لها بعملية القتل. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القتيل نفسه كان قاتلا قام بأعمال دامية على الأراضي الروسية وإن طلبات موسكو لتسليمه لم يتم الاستجابة لها.

وجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، تهديدا لروسيا باتخاذ إجراءات عقابية أخرى على خلفية مقتل مواطن جورجي بالعاصمة برلين، وذلك بعد إعلان الادعاء العام الاتحادي اليوم رفع دعوى جنائية ضد مواطن روسي بتهمة قتل الجورجي بتكليف من الحكومة الروسية.

وقال ماس اليوم في العاصمة النمساوية فيينا: "الحكومة الألمانية تحتفظ صراحة بالحق في اتخاذ خطوات أخرى في هذه القضية".

وقال ماس اليوم إنه تم "استدعاء" السفير الروسي اليوم الخميس إلى الخارجية الألمانية على خلفية هذه القضية، وتحدث وزير الخارجية الاتحادي عن "عملية خطيرة بشكل غير عادي"، وأكد أنه "لا يمكن الاستغناء" عن استيضاح ملابستها قضائيا حاليا.

وأشار الوزير الألماني إلى طرد دبلوماسيين روس بالفعل عند بدء التحقيقات.