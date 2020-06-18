كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "ترامب" على كتاب مستشاره السابق للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتعليقه على كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون المثير للجدل، الذي يستعد لنشره ويكافح ترامب وإدارته لمنعه من ذلك.

وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : إن "كتاب بولتون عبارة عن مجموعة من الأكاذيب والقصص الخيالية المصممة لجعلني أبدو سيئًا، وإن العديد من التصريحات السخيفة التي ينسبها إلي لم تصدر أبدًا، إنها مجرد خيال''.

ويضم كتاب بولتون الجديد، الذي سيصدر قريباً تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب، الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

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وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد رفعت في وقت سابق، دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.