كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يعلن فتح معبرين حدوديين مع سوريا لعودة مواطنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع دولة سوريا؛ لتسهيل عودة المواطنيين اللبنانيين إلى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، في بيان: أنه "استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار لفتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين يومي 23 و25 يونيو الجاري، من الساعة 9.00 إلى الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان".

وكان لبنان، قد قرر في شهر مارس الماضي، إغلاق حدوده البرية مع سوريا، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي اتخذتها الحكومة للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".