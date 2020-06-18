كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تستدعي السفير الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسى لدى ألمانيا، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "ريا"، نقلًا عن السفارة الروسية فى برلين.

وقال المدعون الفيدراليون الألمان، اليوم الخميس، إنهم جمعوا أدلة كافية للاشتباه في قيام مواطن روسي بقتل مواطن جورجي، وهو متمرد شيشاني سابق، في برلين الصيف الماضي، مضيفين، أن القتل أمرت به السلطات الروسية، كما أوردت وكالة "رويترز".

ورفع الادعاء العام الاتحادي بألمانيا دعوى جنائية ضد مواطن روسي بتهمة القتل المأجور بعد مرور عشرة أشهر تقريبا على مقتل جورجي في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح الادعاء العام الاتحادي، اليوم، أنه يفترض أنها جريمة قتل بتكليف من الحكومة الروسية.

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ووجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تهديدا لروسيا باتخاذ إجراءات عقابية أخرى على خلفية مقتل المواطن الجورجي.

وقال ماس اليوم في العاصمة النمساوية فيينا: "الحكومة الألمانية تحتفظ صراحة بالحق في اتخاذ خطوات أخرى في هذه القضية".

وأضاف أنه تم "استدعاء" السفير الروسي اليوم الخميس إلى الخارجية الألمانية على خلفية هذه القضية.

وتحدث وزير الخارجية الاتحادي عن "عملية خطيرة بشكل غير عادي"، وأكد أنه "لا يمكن الاستغناء" عن استيضاح ملابستها قضائيا حاليا.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه تم طرد دبلوماسيين روس بالفعل عند بدء التحقيقات.