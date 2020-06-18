تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على المدعو “الشفراوي” بمنزله بحي بني مكادة.
وحسب مصدر مطلع، فإن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكنهم من حجز كيلو ونصف من مخدر الكوكايين.
وأضاف ذات المصدر، أنه توقيف المعني بالأمر جاء بعد تطويق المنطقة التي يقطن فيها “الشفراوي” من طرف عناصر أمنية بزي مدن، حيث تم اعتقاله من داخل منزله وحجز الكوكاين.
يذكر أن الموقوف هو من أبرز المروجين للكوكايين بأحياء طنجة، وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت في الأشهر الأخيرة أكبر بارونات يقودهم”ح.ش” كأكبر مروج في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر الديستي يطيح بـ”الشفراوي” متلبس بحيازة كيلو ونصف من الكوكايين بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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