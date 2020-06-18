الداودية تتوج الأفضل مغاربيا

توج مهرجان “أوسكار العرب” في دورته الثالثة، الفنانة المغربية، زينة الداودية، كأفضل فنانة مغاربية، إلى جانب أسماء فنية عربية لامعة.

ومنح مهرجان” أوسكار العرب” الجائزة للداودية، بناء على تصويت الجمهور في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، و”تويتر”، و”أنستغرام”.

وينتظر أن يقام مهرجان “أوسكار العرب” شهر غشت المقبل، في العاصمة التونسية، ويكرم في دورته المقبلة، نجوما من مصر، ولبنان، والعراق، وتونس، والمغرب، والكويت، وليبيا.

وسيتم خلال المهرجان نفسه تكريم أسماء لامعة، منها نجوى كرم، ومحمد رمضان، ومحمد حماقي، ونادية الجندي، ووفاء عامر، ومادلين طبر، وأحمد زاهر.

يذكر أن مهرجان أوسكار العرب مهرجان ليبي، يكرم الفنانين اللبيين، والعرب، ويقام في تونس بسبب الوضع، الذي تعيشه ليبيا.