بورصة الدار البيضاء.. كمال مقداد رئيسا جديدا للمجلس الإداري

قرر المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بالإجماع، تعيين السيد كمال مقداد رئيسا جديدا للمجلس ، خلفا للسيد حميد توفيقي، الذي انتهت ولايته.

وذكر بلاغ للبورصة، أن المجلس نوه بالعمل الذي قام به توفيقي، الذي شغل هذا المنصب منذ 17 يونيو من سنة 2016، وشكره على انخراطه في تنمية وتطوير سوق البورصة المغربي، وعلى وضع مخطط استراتيجي طموح 2021 لبورصة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن توفيقي سيظل ببورصة الدار البيضاء، بصفته ممثلا لصندوق الإيداع والتدبير (CDG).

وحسب البلاغ، فإن كمال مقداد هو ممثل، حتى الآن، للبنك المركزي الشعبي، بالبورصة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن مقداد يعمل مديرا عاما لهذا البنك.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن المجلس تمنى كل التوفيق لمقداد في مهامه، من أجل تحقيق تطلعات بورصة الدار البيضاء.