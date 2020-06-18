البحرية الملكية تنقذ 93 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الناظور.. بينهم نساء وأطفال

كشف مصدر عسكري، اليوم الخميس، أن قوات البحرية الملكية، تدخلت لإنقاذ العشرات من المرشحين للهجرة السرية، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، في عرض البحر الأبيض المتوسط.

المصدر ذاته، أكد أن العملية التي تمت ليلة الأربعاء/الخميس، مكنت من إنقاذ 93 شخصا، كانو على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، وضمنهم 15 امرأة والعديد من القاصرين والأطفال، نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية.