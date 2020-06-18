أوضح مدير الأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين في بني ملال خنيفرة، أمس الأربعاء، أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستشهد عدة تدابير احترازية لإنجاح الامتحان الوطني الموحد في ظل جائحة كورونا.
وأعلن مدير الأكاديمية، مصطفى السليفاني، أن جهة بني ملال خنيفرة ستشهد اجتياز أكثر من 32 ألف مرشح لاجتياز امتحان الباكالوريا، مشيرا إلى أنه تم اتخاد مجموعة من التدابير الاحترازية كتعقيم قاعات الامتحانات، وتوفير الكمامات، والمعقمات الكحولية وفق بروتوكول خاص بتنسق مع السلطات الصحية.
وأكد المتحدث ذاته أن تقرر تخفيف عدد المترشحين في القاعات، والذي لن يتجاوز 10 تلاميذ في القسم، بالإضافة إلى الاعتماد على قاعات الرياضة، والجامعات كمراكز لاجتياز الامتحانات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أكاديمية بني ملال: 10 تلاميذ فقط في القسم لإنجاح امتحانات الباك- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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