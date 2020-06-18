وفاة المغنية البريطانيّة فيرا لين... "صوت الأمل" أثناء الحرب العالمية الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت المغنية فيرا لين، التي كانت صوت الأمل في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ومرة أخرى أثناء أزمة فيروس كورونا الراهنة بأغنيتها "ويل ميت أجين" (سنلتقي مرة أخرى)، عن عمر 103 أعوام.

وعُرفت لين بأنها محبوبة الجنود فقد مست أغانيها قلوب الجنود الذين يقاتلون خارج البلاد والجماهير في الداخل، وعكست ومخاوفهم وآمالهم أثناء الصراع مع ألمانيا النازية بأغان مثل "ذا وايت كليفس أوف دوفر" (منحدرات دوفر البيضاء).

وفي عيد ميلادها المئة عام 2017 ظهرت صورة ضخمة لها في شبابها على هذه المنحدرات ذاتها وصدر لها ألبوم جديد.

وعادت لتتصدر عناوين الصحف مؤخرًا في أبريل/ نيسان الماضي عندما استشهدت الملكة إليزابيث بجملتها "سنلتقي مرة أخرى" وهي تحث الشعب على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.

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وغرّد على "تويتر"، رئيس الوزراء بوريس جونسون أن "سحر السيدة فيرا لين وصوتها العذب فتنا ورفع معنويات بلدنا في بعض من أحلك الأوقات في تاريخنا... سيعيش صوتها ليربت على قلوب الأجيال القادمة".

وولدت لين في 20 مارس آذار 1917 لسباك في شرقيّ لندن وكانت تغني في نوادي العمّال عندما كان عمرها سبع سنوات.