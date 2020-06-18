القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت المغنية فيرا لين، التي كانت صوت الأمل في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ومرة أخرى أثناء أزمة فيروس كورونا الراهنة بأغنيتها "ويل ميت أجين" (سنلتقي مرة أخرى)، عن عمر 103 أعوام.
وعُرفت لين بأنها محبوبة الجنود فقد مست أغانيها قلوب الجنود الذين يقاتلون خارج البلاد والجماهير في الداخل، وعكست ومخاوفهم وآمالهم أثناء الصراع مع ألمانيا النازية بأغان مثل "ذا وايت كليفس أوف دوفر" (منحدرات دوفر البيضاء).
وفي عيد ميلادها المئة عام 2017 ظهرت صورة ضخمة لها في شبابها على هذه المنحدرات ذاتها وصدر لها ألبوم جديد.
وعادت لتتصدر عناوين الصحف مؤخرًا في أبريل/ نيسان الماضي عندما استشهدت الملكة إليزابيث بجملتها "سنلتقي مرة أخرى" وهي تحث الشعب على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.
وغرّد على "تويتر"، رئيس الوزراء بوريس جونسون أن "سحر السيدة فيرا لين وصوتها العذب فتنا ورفع معنويات بلدنا في بعض من أحلك الأوقات في تاريخنا... سيعيش صوتها ليربت على قلوب الأجيال القادمة".
وولدت لين في 20 مارس آذار 1917 لسباك في شرقيّ لندن وكانت تغني في نوادي العمّال عندما كان عمرها سبع سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المغنية البريطانيّة فيرا لين... "صوت الأمل" أثناء الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.