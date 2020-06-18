شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية وميليشيا الإخوان بأبين والان مع التفاصيل

الخميس 18 يونيو 2020 اندلعت معارك شرسة بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الإخوان في كافة محور أبين القتالية منذ مساء الأربعاء وحتى اليوم الخميس.

وقال مصدر ميداني إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة دارت في الشيخ سالم والطرية ووادي سلا. Advertisements وأشار المصدر إلى أن القوات الجنوبية دمرت اليآت عسكرية للمليشيات الإخوانية وكبدتها خسائر فادحة. واليومين الماضيين استطاع سلاح المدفعية للقوات الجنوبية دك مواقع مليشيات الإخوان، وتدمير اليآت عسكرية كانت في مواقع تمركزها ما كبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.

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