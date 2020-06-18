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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت الوزارة إن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة.
كانت وزارة الصحة المصرية سجلت 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، أمس الأربعاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، و1850 حالة وفاة.
وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة)، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
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