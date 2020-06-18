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مساجد الخرطوم تفتح أبوابها للمصلين

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وجهت السلطات السودانية اليوم بفتح المساجد في العاصمة الخرطوم أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الحد من تفشي .

واشترط وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين تعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة للصلاة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها.

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