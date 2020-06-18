شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الخرطوم تفتح أبوابها للمصلين والان نبدء بالتفاصيل
وجهت السلطات السودانية اليوم بفتح المساجد في العاصمة الخرطوم أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واشترط وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين تعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة للصلاة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها.
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