عبدالله بن زايد ووزير الخارجية العراقي الجديد يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فؤاد محمد حسين بكي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.



وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى الدكتور فؤاد محمد حسين بكي على منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

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واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد .. أكد سموه والدكتور فؤاد محمد حسين بكي الحرص على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

وأك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، معربا عن تمنياته للشعب العراقي الشقيق السلامة والاستقرار والرخاء.