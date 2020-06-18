باكستان تتهم الهند بانتهاك وقف اطلاق النار في إقليم كشمير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجهت باكستان اتهاما مباشرا للهند بانتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين دون مبرر، وقتل 4 مدنيين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر جنرال بابار افتخار على "تويتر": "قامت القوات الهندية بانتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار في قطاعي نيكيال وباكسار على طول خط المراقبة واستهدفت السكان المدنيين. وقتلت 4 مدنيين أبرياء بينهم امرأة وجرحت مدنيا آخر".
وأشار إلى أن الجيش لباكستاني "رد بفعالية على نيران الهنود".
وتوتر الوضع بين الهند وباكستان بعد 5 أغسطس 2019، بعدما أعلنت نيودلهي عن قرارها إلغاء نظام الحكم الذاتي لإقليمي جامو وكشمير، وجعلهما اثنين من الأقاليم الاتحادية (الوحدات الإدارية التي لها حقوق أقل من الدولة). وللقيام بذلك، ألغى البرلمان الهندي المادة 370 من الدستور، التي أعطت الولاية وضعا خاصا.
ودانت باكستان، التي تؤكد أن الجزء الهندي من كشمير عائد لها، هذا القرار بشدة.
وبعد أن شكلت المناطق الإسلامية في الهند البريطانية دولة منفصلة تحت اسم باكستان، ظلت جامو وكشمير هي الولاية الهندية الوحيدة التي غالبية سكانها من المسلمين.
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