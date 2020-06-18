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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تبدأ اختبار لقاح «كورونا» على متطوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن اللقاح التجريبي ضد فيروس «كورونا»، تم حقنه لـ 18 متطوعاً، في أحد مستشفيات موسكو.
وقال مصدر بالوزارة، وفق ما نقلت وكالة تاس، إنه «تم حقن أول 18 متطوعاً باللقاح التجريبي ضد مرض كوفيد 19، وإن المتطوعين يخضعون للمراقبة في مستشفى بوردينكو العسكري بموسكو».
وبدأت الوزارة، بالاشتراك مع مركز «جامالي» لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الاختبارات السريرية للقاح المركب الروسي، للوقاية من كوفيد 19، فيما أعلنت الصحة الروسية، السماح ببدء الاختبارات السريرية في مستشفى بوردينكو.
وأضافت الوزارة: «وفقاً لنتائج الفحص النهائي للمتطوعين، الذين كانوا في عزلة لمدة أسبوعين، تم اختيار المجموعة الأولى من المشاركين في التجربة، وعددهم 18 شخصاً، تم تطعيمهم باللقاح، وتطعيم أحد مكوناته لتسعة متطوعين، والثانية للباقين»، مشيرة إلى أن التلقيح تم بالتوافق التام مع خطة العمل، دون حوادث أو مضاعفات.
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