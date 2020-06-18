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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. 4 إصابات بـ «كورونا» لوافدين من موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
عاودت الإصابات بـ «كورونا» الظهور من جديد، وهذه المرة عن طريق وافدين، حيث أعلن المدير الجهوي للصحة بسوسة بتونس، سامي الرقيق، عن تسجيل 4 إصابات جديدة، وافدة من موريتانيا.
وأوضح أن الإصابات تعود لطالبة تونسية تدرس في موريتانيا، و3 موريتانيين يدرسون في سوسة، مؤكداً أنه قد تم توجيههم للمركز الصحي بالمنستير.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في صفوف الوافدين إلى تونس، منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم، إلى 27 حالة.
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