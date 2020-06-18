إثيوبيا تدعم الصومال بـ15 طن إمدادات طبية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت إثيوبيا 15 طنا من الإمدادات الطبية إلى الصومال، تقدر بنصف مليون دولار للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز جهود البلاد في السيطرة عليه.



وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن وفدا إثيوبيا يضم وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، سلم مسؤولين بالحكومة الصومالية في مقديشو الإمدادات الطبية.

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وقال رضوان حسين إن الوفد الإثيوبي التقى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، وبحث معه العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح أن دعم بلاده للصومال يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ويؤكد الدور الذي تلعبه السياسة الخارجية القوية لإثيوبيا في التعامل مع جيرانها وقت الأزمات.

ومطلع الشهر الجاري، أرسلت إثيوبيا دعما مماثلا لجنوب السودان يقدر بنحو 17 طنا من الإمدادات الطبية لمكافحة كورونا.