الصادق الغرياني .. قيادي إخواني ليبي حلل الإرهاب وحرم الحج

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يستغل مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، ظهوره الأسبوعي في برنامج ديني على قناة تلفزيونية تبث من تركيا للدعوة للفتنة وتحويله برنامج الديني إلى سياسي يستهدف خلاله أعداء مموليه تركيا وقطر . من النادر أن تمر حلقة دون أن يهاجم فيها الغرياني المسمى "مفتي قطر" قائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي يصفه بـ”الطاغية” و”عدو الثوار”، لإنه يحارب الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي ينتمي إليها الغرياني . وتتسم مواقف الغرياني من التدخل الأجنبي بالتناقض. ففي حين كان يصف طائرات حلف شمال الأطلسي في 2011 بـ”طيور الأبابيل” التي جاءت لإنقاذ الليبيين من جبروت القذافي ويصمت إزاء الوجود العسكري الإيطالي في مصراتة، يهاجم الدول العربية والأوروبية الداعمة للجيش ويصفها بـ”عملاء إسرائيل”. ويعرف الشيخ بخطابه التكفيري المشيد بالجماعات المتطرفة التي ينفي عنها دائما صفة الإرهاب إذ قال في تصريحات سابقة “لا يوجد إرهاب في ليبيا، ويجب ألاّ تطلق كلمة الإرهاب على أنصار الشريعة، فهم يَقتُلون ولهم أسبابهم، من مات منهم فهو شهيد”. وانطلق الغرياني في إصدار فتاواه المسيسة وهو ما كشف لأنصار الدولة المدنية الذين انخرطوا بقوة في إسقاط نظام القذافي أنه لم يكن يناصر “الثورة” بل كان يمهد لسيطرة الإسلاميين على البلاد. ومن الصعب حصر الفتاوى الغريبة للصادق الغرياني لكن أبرزها الفتوى الأخيرة التي أصدرها بحرمة تكرار الحج والعمرة، ونصح كل من يريد الحج أو العمرة، أن يدفع الأموال للميليشيات المسلحة في بلاده، من أجل قتال الجيش الليبي الذي يحاول منذ أكثر من شهر انتزاع العاصمة من المجموعات المسلحة. الليبيون يعرفون أن مشكلة الغرياني ليست مع حفتر، وإنما مع قيام مؤسستي الجيش والشرطة ما من شأنه إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها البلاد فتوى الغرياني الغريبة التي أثارت الاستهجان والسخرية، تضاف لسابقاتها من فتاوى التضليل، فقد دعا من قبل لإخراج زكاة المال للميليشيات. وأعتبر علماء في التيار السلفي، هذه الفتوى تأكيد على إنتماء الغرياني لتنظيم الإخوان المحظور .. لافتين إلى أن الفتاوي التي يصدرها تتماشى مع توجهات الإخوان المسلمين