في وقت يمر منه الممثل، أسامة رمزي، من أزمة نفسية، كشف عنها، أخيرا، يحاول الجمهور في الظرف الحالي، مساعدته عبر حملة دعم واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التحفيز، ليتغلب على ما يمر منه.
الحملة، التي يخوضها الجمهور، تعتمد على نشر صور أسامة رمزي، مع عبارات التشجيع، والتحفيز، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على وضعه، وهو الهدف من هذه الحملة.
ومن بين من روج للحملة، الإعلامي صامد غيلان، الذي طلب من الجمهور دعم الكوميدي الشاب، وهو الذي اختفى عن التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد المنشور، الذي كشف فيه معاناته.
وكان أسامة زمزي قد اشتكى، قبل أيام، من وضع نفسي صعب، وقال إنه يعاني الوسواس، ما أثر في صحته الجسدية كذلك.
يذكر أن الكوميدي الشاب أسامة رمزي انطلق فنيا من الويب، قبل أن يحظى بفرصة مميزة، رفقة الكوميدي حسن الفد في سلسلة “كبور والحبيب”، ثم سلسلة “الكوبيراتيف” في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم ومساندة لأسامة رمزي بعد إعلانه معاناته النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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