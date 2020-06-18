بني ملال.. 3 حالات شفاء تقرب جهة بني ملال خنيفرة من إعلان 0 مصاب بكورونا

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، مساء أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة للشفاء في إقليم بني ملال، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الشفاء في الجهة إلى 111 حالة.

وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل أكدت شفاء 3 أشخاص من مخالطي بائع السمك في بني ملال، بعدما استكملوا علاجهم في مستشفى بنجرير بعد تحويلهم إليه، الأحد الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق ببائع السمك، واثنين من مخالطيه، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المتعافين إلى 10 أشخاص، وبقاء أربعة تحت التكفل الطبي.

ولاتزل 4 حالات من إقليم بني ملال تتلقى العلاج في مستشفى بنجرير لتقترب بذلك جهة بني ملال- خنيفرة من الانتصار على فيروس كورونا، وإعلان 0 حالة في مختلق أقاليم جهة بني ملا – خنيفرة.