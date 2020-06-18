أولمبيك خريبكة يطالب جامعة الكرة بالعودة إلى استئناف تداريب الفريق

راسل فريق أولمبيك خريبكة، أمس الأربعاء، اللسلطات المحلية، والجامعة المغربية لكرة القدم، للمطالبة بالسماح للفريق بالعودة إلى التدريبات في مركز تكوينه.
وأكد المكتب المديري لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في بلاغ له، أنه طالب السلطات بالسماح للنادي باستئناف التدريبات، ويقترح العودة إلى التدريبات عبر مجموعات مصغرة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.
وأشار النادي في البلاغ نفسه، أن مشروع تحويل النادي إلى شركة رياضية وصل مرحلة متقدمة، وذلك من أجل الإلتزام ببرنامج والأجل، الذي حددته جامعة الكرة في هذا الموضوع.
وكانت إدارة النادي الخريبكي، قد أخضعت مختلف لاعبي الفريق لفحص طبي خاص بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لاستئناف البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وينتظر المهتمون، بالشأن الرياضي المحلي القرار النهائي من الجامعة الملكية لكرة القدم، بشأن استئناف البطولة الاحترافية هذا الموسم، المتوقفة، قبل أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
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