تويتر “يتطور”.. يمكنكم “التغريد” بصوتكم

يتيح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمستخدميه، بعد أيام، إمكانية نشر تغريدات صوتية على حسابهم، في خطوة جديدة تطور منصة التواصل المذكورة.

وتخدم هذه التقنية الجديدة المستخدمين الباحثين عن طريقة أسرع لنقل ما يحصل حولهم، وكذلك لمن يريد إضفاء طابع شخصي أكثر على تغريدته.

وأعلن موقع “تويتر” عن الخدمة، أمس الأربعاء، وجاء من تدوينة على مدونة موقعه إن” تويتر، المكان الذي تقصده للحديث عما يحدث الآن. وعلى مر السنين، سمحت لك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة (GIF)، والحروف الإضافية بإضافة ذوقك، وشخصيتك إلى محادثاتك، لكن في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفا. لذا بدء من اليوم، نختبر ميزة جديدة تضيف لمسة أكثر إنسانية إلى طريقة استخدامنا للتغريد وهي صوتك الخاص”.

ويتيح تويتر التسجيلات الصوتية، ومدتها دقيقتان و20 ثانية، خلال الأسابيع المقبلة مع أجهزة أبل، في انتظار إتاحتها لهواتف أندرويد مستقبلا.