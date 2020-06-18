إجهاض محاولة تهريب 5400 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” في طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الأربعاء، من إجهاض محاولة تهريب 5400 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” على متن شاحنة مسجلة بالمغرب كان يسوقها مواطن مغربي يبلغ من العمر 48 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من ضبط الشحنات المخدرة المحجوزة مخبأة بعناية داخل مقصورة القيادة، وذلك بعدما عبرت المركبة المحجوزة على متن باخرة كانت قادمة من أحد موانئ إسبانيا في اتجاه المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ووجهة المخدرات المحجوزة، وكذا تحديد كل المساهمين والمشاركين في محاولة تهريب هذه الكمية من المخدرات نحو المغرب.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.