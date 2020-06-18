الباكالوريا في ظل الجائحة.. أمزازي: 441 ألف مترشح و91 ألف مصحح وتدابير صارمة

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الخميس، معطيات جديدة حول امتحانات الباكالوريا، المرتقب إجراؤها خلال شهر يوليوز المقبل، في ظل الجائحة.

وحسب عرض الوزير، فإن مراكز الامتحانات يبلغ عددها 2155، موزعة على 100 قاعة مغطاة، و145 مدرجا، و1910 مؤسسة تعليمية، لاستقبال 441238 مترشحا، منهم 36869 في التعليم الخصوصي، و122321 من المترشحين الأحرار.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن المعتكفين على إعداد الامتحانات يبلغ عددهم 335 شخصا، كما أن عدد المكلفين بالحراسة يقدر بـ91143، و31281 مكلفا بالتصحيح.

وتتخذ الحكومة خلال السنة الدراسية الجارية إجراءات استثنائية لإجراء امتحانات الباكالوريا في ظل الجائحة، إذ أكدت أنه سيتم تعقيم القاعات، والمكاتب، والمرافق الصحية، والممرات، وباقي فضاءات الاشتغال، والتجهيزات، الموجودة فيها لوازم العمل، وكذا العربات المخصصة لنقل المواضيع، وإنجازات المترشحين وباقي الوثائق مباشرة قبل عملية النقل.

كما سيتم قياس درجة الحرارة لأعضاء فرق مراكز الطبع والاستنساخ، وأعضاء كتابة مراكز الامتحان، ومراكز التصحيح، يوميا قبل انطلاق العمليات، مع العزل الفوري للحالات غير العادية، والتدخل في حالة رصد بعض الحالت، التي قد تظهر عليها علامات الإصابة بالعدوى.