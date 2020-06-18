ريال مدريد: إيسكو غائب بسبب الإصابة حتى إشعار آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعب وسطه، إيسكو، سيغيب عن مباراته المقررة يوم الخميس أمام فالنسيا بسبب إصابته في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن.

ولم يشارك إيسكو مع ريال في أي مباراة رسمية منذ فوز النادي الملكي 2-صفر، على منافسه الأكبر برشلونة في آذار/ مارس الماضي وكان ضمن تشكيلة المباراة المقبلة قبل تعرضه للإصابة واستبعاده.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه جراء الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه يتوقع أن يغيب عن مباراة يوم الخميس أمام فالنسيا إلى جانب مباراة الأحد المقبل في مواجهة ريال سوسيداد في ملعب الأخير.

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وفي حالة تأكد غياب إيسكو لمدة أسبوعين، فسيغيب عن مباريات الريال أمام كل من ريال سوسيداد، ريال مايوركا، إسبانيول وخيتافي.

أما حال امتد غيابه لـ3 أسابيع، فسيغيب كذلك عن مباراتي أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس، وسيكون جاهزًا بدءًا من مواجهة غرناطة يوم 12 تموز/ يوليو المقبل.

ويتخلف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن برشلونة، حامل اللقب وصاحب الصدارة، لكن النادي الملكي لعب مباراة أقل من غريمه الأكبر.