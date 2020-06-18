الصين: قيود جديدة منعًا لموجة ثانية من فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت السلطات الصينية مؤخرًا قيودًا على التنقل على قرابة نصف مليون شخص قرب بكين اليوم الخميس، ضمن تدابير منع تفشّي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وشملت التدابير حملة فحوصات واسعة النطاق، وقد شملت القيود تعقّب المخالطين للمصابين وإغلاق أجزاء من العاصمة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن21 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات ال24 الأخيرة في بكين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 158 منذ اكتشاف بؤرة جديدة للفيروس الأسبوع الماضي بعد أشهر من عدم تسجيل عدوى محلية.

ورُصدت إصابة واحدة في مدينة تيانجين، واثنتان في مقاطعة هوباي المحيطة ببكين، ما دفع بالسلطات إلى فرض قيود على التنقل في منطقة أنشين (150 كلم عن بكين) والتي تحوي 460 ألف نسمة، وحظرت حركة المرور من وإلى المنطقة.

وسمحت السلطات لعربات النقل الضرورية بدخول أنشين، فيما يُسمح للسيارات الحكومية بالدخول والخروج من المنطقة إذا كانت تحمل إذنًا بذلك فقط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتقوم بكين بجمع قرابة 400 ألف عينة يوميًا في حملة منظمة للكشف عن أي إصابات جديدة بكوفيد-19 وسط قلق من أن تتسبب البؤرة الجديدة في موجة ثانية من الوباء في الصين، بعد أن تمكنت البلاد إلى حد كبير من احتواء العدوى منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان بوسط البلاد أواخر العام الماضي.

ظهرت الإصابات الأخيرة في سوق "شينفادي الكبير" للبيع بالجملة في بكين. ويزوّد هذا السوق أكثر من 70% من اللحوم والخضار للمدينة.

وقال نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأوبئة، بانغ شينغهو، للصحافيين، أمس الأربعاء، إن عدد رواد السوق يجعل "من الصعب السيطرة" على الوباء.

ومن أجل منع تفشي الفيروس إلى مناطق خارج بكين، حث المسؤولون المواطنين على البقاء في المدينة، ومُنع أهالي مناطق تعتبر"متوسطة وعالية المخاطر" من مغادرة مناطقهم.

وعلى الراغبين في المغادرة أن يكون من منطقة منخفضة المخاطر وأن يثبتوا عدم إصابتهم بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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وتم مؤخرًا إغلاق 11 سوقًا وتعقيم الآلاف من متاجر تقديم الطعام والشراب، كما أغلقت المدارس مجددًا في المدينة.

وأمرت السلطات العديد من الحانات والمطاعم في منطقة سانليتون التي يقصدها عدد كبير من الناس، بإغلاق أبوابها الخميس، وطُلب من الموظفين الخضوع لفحص كورونا.

وألغت مطارات بكين ثلثي الرحلات أمس الأربعاء. وأظهرت مواقع تتبع الرحلات على الانترنت أن قرابة 140 رحلة ركاب هبطت أو أقلعت في اليومين الأخيرين، ويبلغ مجموع حركة مطارات المدينة في اليوم أكثر من 1500 رحلة.

سوق شعبي في الصين (أ ب)

أدخل حوالي 30 مجمعًا سكنيًا في الحجر الصحّي. لكن المسؤولين قالوا الخميس إن القيود على التنقل لا تعني إجبار كل سكان المدينة على لزوم المنازل.

وخضع مئات آلاف الأشخاص لفحص كورونا حتى الآن، لكن النقص في الأجهزة يتسبب في تأخر صدور نتائج الفحوصات.

وأعلنت الصين الخميس أيضًا عن أربع حالات إصابة لأشخاص جاؤوا من الخارج مع عودة المواطنين إلى البلاد، وحتى ظهور البؤرة الأسبوع الماضي كانت الحالات التي جاءت من الخارج تمثل غالبية الإصابات في الصين على مدى عدة أشهر.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التشيكية الخميس إلغاء قيود وضع الأقنعة الواقية اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو باستثناء العاصمة.

وقال وزير الصحة آدم فويتك للصحافيين إنه "سيتم إلغاء الأوامر العامة بوضع أقنعة الوجه في الأول من تموز/يوليو 2020 باستثناء مناطق يعد وضع إنتشار الوباء فيها أسوأ".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فتح الحدود الخارجية مع بقية القارات في الأول من تموز/يوليو شرط أن معينة.