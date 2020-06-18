تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 34، بحسب ما أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وقالت إن 5 حالات من الإصابات التسع، سُجّلت في تفوح، وإصاتبان في سعير، وإصابة في حلحول، وإصابة في دورا، ما يرفع حصيلة الإصابات في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، إلى 779 إصابة، بينها 204 إصابات نشطة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ظهر اليوم الخميس، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس في محافظة الخليل.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات تركزت في (مدينة الخليل، وتفوح، وحلحول، وسعير)، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف، و194 حالة نشطة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، كانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الخليل ونابلس. وقالت الكيلة، إن من بين الإصابات الجديدة أربعة في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، علما أنه سجلت أمس 36 إصابة منها 33 إصابة في محافظة الخليل.

وذكرت أن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنابلس هي لطبيب يعمل في مستشفى نابلس التخصصي.

بدروه، قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، إن الطب الوقائي يعمل الآن في المستشفى والطواقم المختصة تعمل على دراسة خارطة المخالطين.

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وقررت وزيرة الصحة بإغلاق مؤقت للمستشفى. كما شكلت لجنة خلية الأزمة الصحية في نابلس للتعامل مع الوضع الصحي.

وأهابت اللجنة بالمواطنين والمرافقين بعدم زيارة المستشفيات في نابلس إلا في الحالات الطارئة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

ومع ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليل، قرر محافظ الخليل جبرين البكري، إغلاق مدينة حلحول، وبلدة تفوح، ومنطقة عروض المسجد من مدينة الخليل، إغلاقا تاما لمدة خمسة أيام.

وأوضح البكري في بيان لوسائل الإعلام أن الإغلاق على المناطق المذكورة يستمر حتى مساء يوم الإثنين المقبل، ويسمح فقط بفتح المحلات التموينية والخضار والمخابز والصيدليات.

وحذر المحافظة في بيانه أنه سيتم إغلاق المرافق غير الملتزمة بالبروتوكولات والإجراءات الصحية الوقائية.

وذكر أن الصلاة في المساجد في المناطق غير المعلن عن إغلاقهاـ ستكون ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.