4 آلاف نازح من أرياف إدلب خلال أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر فريق منسقو استجابة سورية بيانًا يعرضون من خلاله معطيات النزوح للسوريين في الأسبوع الأخير، ووثق الفريق نزوح أكثر من أربعة آلاف شخص من أرياف محافظة إدلب نتيجة خروقات النظام المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في الخامس من آذار/ مارس الماضي.

وقال الفريق في البيان الصادر عنه إن "4 آلاف و311 شخصًا نزحوا من مناطق ريف إدلب، في الفترة ما بين 10-17 حزيران/ يونيو، حيث سجّل الفريق 8 عمليات استهداف جوي من النظام وروسيا و44 استهدافًا أرضيًا على محافظة إدلب و7 خروقات في محافظة حماة و4 في حلب و8 في اللاذقية.

وبحسب الإحصائية التي نشرها الفريق، بلغ عدد النازحين الكلي منذ بدء التصعيد، 10 آلاف و145 شخصًا. في حين بلغ عدد العائدين إلى ريف حلب أكثر من 143 ألف شخص.

وأدان البيان خروقات النظام وحلفائه المستمرة على مناطق شمال غربي سورية، مشيرًا إلى أنها أخّرت عودة المدنيين وتسببت بحركة نزوح جديدة.