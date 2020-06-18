"العفو" الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل وتندد بخطة الضم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت منظمة العفو الدولية، في تصريح نشرته عبر حسابها في "تويتر" بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه "الانتقاد لها"، كما ندّدت بخطة الضم، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة إن "توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حدّا لإفلات إسرائيل من العقاب"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن "خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

والثلاثاء، دعا خبراء أمميون، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى ضرورة معارضة الضم، معتبرين أن الخطوة تنتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي.

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وطالب الخبراء بضرورة "أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي".

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع تموز/ يوليو، في إطار خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.