الحكومة تطالب المحكمة بإلزام المعلمين بالعمل في العطلة الصيفية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت الحكومة الإسرائيلية محكمة العمل اليوم، الخميس، بإلزام معلمي المدارس الإعدادية والثانوية بالعمل 9 أيام بعد انتهاء السنة الدراسية، في 20 حزيران/يونيو الحالي. وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في القضية مساء اليوم.

وتوجهت وزارتا المالية والتربية والتعليم ومركز الحكم المحلي إلى المحكمة ضد منظمة المعلمين في أعقاب الموقف الذي أعلن عنه رئيس المنظمة، ران إيرز، برفض إضافة أيام تدريس لمعلمي المدارس الإعدادية والثانوية.

وإثر الموقف الذي عبر عنه إيرز، أعلنت رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، أن معلمي المدارس الابتدائية أيضا لن يعملوا بعد انتهاء السنة الدراسية، في 30 حزيران/يونيو الحالي.

وكان وزير التربية والتعليم، يوءاف غالانت، أعلن بداية الأسبع الحالي أنه سيتم تمديد السنة الدراسية، بحيث يعمل المعلمون خلال العطلة الصيفية، لكن إيرز رفض ذلك وأعلن أن هذه الخطوة لن تسري على معلمي المدارس الإعدادية والثانوية الذين تمثلهم منظمة المعلمين.