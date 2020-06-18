أسعار النفط في دالة تصاعدية لكن مخاوف كورونا تجمح الطلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، لكن مخاوف بدء موجة ثانية من كورونا، تكبح جماح طلب عالمي أكبر على الخام.

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مدفوعة بزيادة مخزونات الخام الأميركية، إلا أنها صعدت لاحقا وسط آمال بالتزام كامل في اتفاقية خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/ أغسطس بنسبة 0.84 في المئة أو 35 سنتا إلى 41.03 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم تموز/ يوليو بنسبة 0.74 في المئة أو 29 سنتا إلى 38.25 دولارا للبرميل.

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ومنذ أيار/ مايو الماضي، بدأ تحالف (أوبك+) اتفاقية خفض للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تنتهي في يوليو/ تموز المقبل.

يتبع ذلك، تقليص في خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من آب/ أغسطس حتى نهاية 2020، وتقليص ثان إلى 6 ملايين برميل اعتبارا من كانون ثاني/ يناير حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وبدأ الفيروس مرحلة تفش جديدة في عديد الاقتصادات أبرزها الصين، التي أظهرت تسارعا في الإصابات المحلية منذ الأسبوع الماضي، الأمر الذي كبح جماح الأسواق من احتمالية دخول موجة ثانية للفيروس.