مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد الحراس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة بمرافقة أفراد من شرطة الاحتلال، وبلغ عددهم نحو 158 مستوطنًا.

واعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى، فادي عليان، من صحن الصخرة بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل أن يغادروا المكان.

وفي ذات السياق من ممارسات الاحتلال اليومية وضعت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، عددًا من المكعبات الإسمنتية على مدخل قرية دوما جنوبي نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس، إن "قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية على مدخل دوما الرئيسي، لتضييق الخناق على المواطنين".

وأضاف أن "هذه الممارسات تأتي ضمن خطة الضم التي تم الحديث عن تنفيذها خلال تموز/ يوليو المقبل".

وأقدم مستوطن متطرف، ظهر اليوم الخميس، على رش غاز الفلفل على المسن محمد داوود العباس، أثناء تواجده بأرضه في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي القدس.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطن اعتدى على شبان حاولوا التصدي لاعتدائه على المسن، وذلك أثناء تصديهم جميعا لمحاولة المستوطن الاستيلاء على أرض تعود لعائلة العباس، وتقع حادثة الاعتداء بالتزامن مع اقتحام سلطات الاحتلال ممن يسمون "سلطة الطبيعة" لحي وادي الربابة.