استقرار الذهب وارتفاع الدولار ومخاوف من ارتفاع حالات كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، أثناء تعرّض الأسواق لضغط من ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، إذ تجاذب صعود الدولار وتراجعت أسواق الأسهم العالميّة للذهب، مما قد يهدد التعافي الاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733 دولار.

وقال محلل سوق الصرف في "ديلي فيكس"، إليا سبيفاك "إننا لا نرى حقًا محفزات واضحة للذهب هنا. من جانب لدينا الدولار أقوى لأن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن الاحتياطي الاتحادي داعمة، ومن جانب آخر غياب مزيد من حزم التحفيز يضغط على المعنويات وتراجعت عوائد السندات. تلك التأثيرات المتعارضة تبقي الذهب مستقرًا بقوة".

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كما ضغطت المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كملاذ آمن على جاذبية الذهب إذ تمسك مؤشر الدولار بالارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، يوم أمس الأربعاء، جيروم باول، إن "الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى من الأسوأ في أزمة كورونا لكن مع فقدان 25 مليونا لوظائفهم واستمرار الجائحة فسيحتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 1932 دولار للأونصة، لكن البلاتين تراجع 0.7% إلى 813.48 دولار. وهبطت الفضة 0.4% إلى 17.51 دولار