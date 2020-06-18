اخبار العالم

استقرار الذهب وارتفاع الدولار ومخاوف من ارتفاع حالات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، أثناء تعرّض الأسواق لضغط من ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس المستجدّ، إذ تجاذب صعود الدولار وتراجعت أسواق الأسهم العالميّة للذهب، مما قد يهدد التعافي الاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733 دولار.

وقال محلل سوق الصرف في "ديلي فيكس"، إليا سبيفاك "إننا لا نرى حقًا محفزات واضحة للذهب هنا. من جانب لدينا الدولار أقوى لأن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن الاحتياطي الاتحادي داعمة، ومن جانب آخر غياب مزيد من حزم التحفيز يضغط على المعنويات وتراجعت عوائد السندات. تلك التأثيرات المتعارضة تبقي الذهب مستقرًا بقوة".

Advertisements

كما ضغطت المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كملاذ آمن على جاذبية الذهب إذ تمسك مؤشر الدولار بالارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، يوم أمس الأربعاء، جيروم باول، إن "الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى من الأسوأ في أزمة كورونا لكن مع فقدان 25 مليونا لوظائفهم واستمرار الجائحة فسيحتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 1932 دولار للأونصة، لكن البلاتين تراجع 0.7% إلى 813.48 دولار. وهبطت الفضة 0.4% إلى 17.51 دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار الذهب وارتفاع الدولار ومخاوف من ارتفاع حالات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا