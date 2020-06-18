شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. وفاة مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي والان مع التفاصيل

الخميس 18 يونيو 2020 أعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، الخميس، وفاة الدكتور محمد العسالي، مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي في العاصمة صنعاء.

Advertisements و أكدت النقابة في بيان النعي أن الدكتور العسالي الذي يحمل الرقم 38 فيها من أعضائها ورموزها الأوفياء الذين عملوا على مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ اجتياحه للعاصمة. ويواصل كورونا حصد المئات من اليمنيين وفي مقدمتهم الأطباء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. وفاة مسؤول نقل العينات في الترصد الوبائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.