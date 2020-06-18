شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة من القدس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:30 مساءً, 18 يونيو 2020 م المناطق - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن منصور أبو غربية، ونجليه محمود، وأحمد، قبل أن تعتقلهم عقب اقتحام حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

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