شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : كورونا في بكين "تحت السيطرة" والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت المدينة 158 إصابة منذ تأكيد الإصابة الأولى في 11 يونيو حزيران في أسوأ تفش بها منذ أوائل فبراير شباط، والذي يعتقد أنه بدأ في مركز لبيع الأغذية بالجملة في شينفادي بجنوب غرب بكين.
وعلى الرغم من أن عدد الحالات قليل مقارنة بالأرقام خارج الصين، فقد تحركت السلطات بسرعة للحد من مخاطر انتشار العدوى في العاصمة، التي حظيت بالإشادة مؤخرا على إجراءاتها الصارمة للتصدي للفيروس.
وقال وو تشون يوو خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها "تمت السيطرة على الوباء في بكين". وقال في مؤتمر صحفي اعتيادي إنه بحسب أرقام الحالات الأخيرة كان يوم 13 يونيو هو ذروة التفشي الحالي وذلك بعد يوم من انخفاض الحالات المؤكدة الجديدة إلى 21 من 31 في اليوم السابق.
وأضاف "عندما أقول إنه تحت السيطرة فهذا لا يعني أن عدد الحالات سيتحول إلى الصفر غدا أو بعد غد".
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