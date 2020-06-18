شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر الاعتداءات التركية والإيرانية على شمال العراق والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنامة تؤكد شجبها واستنكارها التام لتلك الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات، ومساندة الحكومة العراقية في جهودها الوطنية للمحافظة على أمن واستقرار العراق
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