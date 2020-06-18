شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .
ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنون والمصابون بأمراض أخرى كذلك , كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .
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