اخبار العالم

10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لقاحات ضد تبدأ التجارب السريرية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناتان أن عشرة لقاحات ضد "كوفيد ١٩" يتم تجربتها حاليا على الإنسان، معربة عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة .

وأوضحت أن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنون والمصابون بأمراض أخرى كذلك , كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا