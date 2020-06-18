الدكتور سلطان النعيمي مديرا لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الخليج 365الخميس 2020/6/18 07:21 م بتوقيت أبوظبي
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، مرسوما اتحاديا بتعيين الدكتور سلطان محمد النعيمي، مديرا عاما لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
والدكتور سلطان النعيمي من الباحثين البارزين في الشؤون السياسية، وله العديد من الكتب والمؤلفات البحثية السياسية والأدبية.
وهو حاصل على الدكتوراه في الفكر السياسي، وأستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.
ويعد مركز الإِمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، من المراكز البحثية ذات المكانة المرموقة إقليما ودوليا في مجال الدراسات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
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