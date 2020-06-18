وزير خارجية بريطانيا: لن أركع على طريقة "صراع العروش"

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إنه لن "يركع على ركبته" ولن يدعم حركة "حياة السود مهمة" بهذه الطريقة، لأنها مأخوذة من مسلسل "صراع العروش".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن راب أوضح أن هذه الحركة الجسدية الرمزية التي انتشرت بسرعة بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة تبدو له وكأنها رمز للقهر والإخضاع بدلاً من أن تكون رمزاً للحرية والتحرر.

وأضاف: "أدرك أن الناس يشعرون بشكل مختلف حيال ذلك، لكنني لم أركع إلا لشخصين الملكة وزوجتي حين تقدمت منها بطلب الزواج".

أثارت تصريحات راب، في مقابلة مع برنامج "توك راديو"، غضبًا واسعا في بريطانيا، حيث أدان نواب البرلمان، بينهم النائبة عن حزب العمل ديان أبوت، راب لعدم معرفته بأصول هذه الحركة الاحتجاجية.

لكن راب حصل على دعم من المحافظين. وقال عضو البرلمان في مانسفيلد بن برادلي إن ما ذكره راب "صحيح تمام"، مضيفًا: "المساواة لا تتطلب ركوع جماعة من أجل الآخرين".

وفي مسلسل لعبة العروش كان الحكام المحتملون يطلبون من منافسيهم الركوع أمامهم، لكن متظاهري "حياة السودة مهمة" لم يقصدوا على الإطلاق تقليد المسلسل وإنما كانوا يقلدون نجوم الرياضة الأمريكيين الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني.

حاول "راب" تهدئة الوضع لاحقًا بتغريده قال فيها إنه كان "يحترم تمامًا" حركة "حياة السود مهمة".

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وأوضح راب إنه يتفهم "الإحساس بالإحباط والهياج الذي يوجه الحركة "لكنني يجب أن أقول، فيما يتعلق بقضية الركوع على الركبة هذه، التي ربما يكون لها تاريخ كبير، ولكنها تبدو لي مأخوذة من مسلسل لعبة العروش. تبدو لي وكأنها رمز للقهر والإخضاع بدلاً من أن تكون رمزاً للحرية والتحرر.

بدأ الاحتجاج "بالركوع" عام 2016 على يد لاعب كرة القدم الأمريكي كولين كايبرنيك، الذي جثا على ركبته أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبل بداية مباراة سان فرانسيسكو، احتجاجا على وحشية الشرطة.

وقال كايبرنيك في ذلك الوقت: "لن أنهض لأعلن افتخاري ببلد يضطهد السود والأشخاص الملونين".

وتابع حينها: "بالنسبة لي، الأمر أكبر من كرة القدم، وسيكون من الأنانية أن أشيح بنظري إلى الاتجاه الآخر. هناك جثث في الشارع وهناك أشخاص يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر وتبرأ ساحتهم."

تصرف كايبرنيك كان مثيرًا للجدل إلى حد كبير في الولايات المتحدة، حيث قال منتقدوه إنه يهين الجنود والعلم.

ومنع اتحاد كرة القدم الأميركي كايبرنيك من اللعب وسط غضب من دونالد ترامب، ويعتقد الكثيرون أن ذلك قضى على حياة كايبرنيك كلاعب.

لكن الركوع تحول إلى ظاهرة في جميع أنحاء العالم بعد وفاة جورج فلويد.