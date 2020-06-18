البنتاجون: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدا غير عادي

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، إن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية تظهر أن بيونج يانج لا تزال تمثل تهديدا "غير عادي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.



وأضاف ديفيد هيلفي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في تصريحات صحفية: "كما جرى تذكيرنا بشكل صارخ في الأيام القليلة الماضية، لا تزال كوريا الشمالية تمثل تهديدا غير عادي للمنطقة يتطلب حذرنا المستمر".

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جاءت تصريحات هيلفي بعدما فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.

كما رفضت كوريا الشمالية عرض جارتها الجنوبية بإرسال مبعوثين خاصين إليها، وتعهدت بإعادة قواتها للمنطقة منزوعة السلاح، في أحدث خطوة نحو إلغاء اتفاقيات السلام بين الكوريتين.

وعرض رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الإثنين، إرسال مستشاره للأمن القومي تشونج إيوي يونج ورئيس جهاز المخابرات سو هون كمبعوثين خاصين لإنهاء الأزمة وإعادة السلام للمنطقة، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، "رفضت على نحو قاطع الاقتراح ".