عبدالله بن زايد ونظيره العراقي يبحثان جهود احتواء كورونا

الخليج 365الخميس 2020/6/18 07:02 م بتوقيت أبوظبي
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، والدكتور فؤاد محمد حسين بكي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق، جهود احواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتناولت المباحثات أيضاً، التي تمت هاتفيا، العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.
واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.
وأكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.
من جانبه، شدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.
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