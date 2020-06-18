تقرير ألماني يفضح خطة تنظيم الإخوان لاختراق أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف التقرير السنوي لـ"هيئة حماية الدستور" في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية عن ملامح استراتيجية تنظيم الإخوان الإرهابي في اختراق المجتمعات، تمهيدا للسيطرة عليها وإقامة نظامه المجرم. تنظيم الإخوان الإرهابي حصان طروادة لتدمير أوروبا وأشار التقرير إلى تجربة الإخوان الفاشلة في حكم مصر وكيف زرعت موالين لها في المؤسسات لنشر أفكارها المتطرفة. Advertisements يدير تنظيم الإخوان الإرهابي شبكة واسعة من الجمعيات والمساجد في أوروبا تتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية وتنشر أفكار متطرفة بحجة الاندماج. تنظيم الإخوان.. إرث دموي لم ينقطع حاولت جمعيات إخوانية في ألمانيا الحصول على تمويل حكومي بتسجيل نفسها قانونا كمنظمات غير ربحية.

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