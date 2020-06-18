الأردن يحذر من "الضم" الإسرائيلي: يقتل حل الدولتين

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، من أن قرار الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية "سيقتل حل الدولتين وينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار".



وقال في ختام محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، "إن منع الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع هذا القرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وتركزت المباحثات على قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث أشار الصفدي إلى أنه نقل "رسالة من الملك عبد الله بن الحسين الثاني إلى الرئيس الفلسطيني في "إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة الأردنية والأشقاء في دولة فلسطين" .

وقال: "الموقف الذي حملته اليوم هو موقف الأردن التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأكد أنه: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، إن الزيارة تأتي "كجزء من التنسيق المستمر والدائم بين الرئيس عباس ولك الأردن ".

وأوضح أن: "اللقاء كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية– الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم".

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وتابع المالكي: "النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية والمرجعيات الدولية".

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على كيفية متابعة تنسيق هذه الجهود، ليضاف على تلك المبذولة من أجل منع الضم الذي ستكون انعكاساته على السلم والأمن في المنطقة".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حلفائه في وقت سابق اليوم الخميس، أربعة سيناريوهات للضم في الضفة الغربية دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية الـ"13" إن نتنياهو قدم هذه السيناريوهات في اجتماع عقده أمس مع وزيري الدفاع بيني جانتس والخارجية غابي أشكنازي .

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السيناريوهات تتفاوت ما بين ضم 30٪ من الضفة الغربية إلى ضم رمزي لمساحة صغيرة من الأرض.

وأضافت القناة أن "نتنياهو ورئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين قدما خرائط لجميع السيناريوهات الأربعة لكنه لم يذكر أيهما يفضل".

وبالمقابل، فقد أشارت إلى أن "جانتس وأشكنازي أبلغا نتنياهو خلال الاجتماع أنهما يعارضان ضم أجزاء من الضفة الغربية مأهولة بالسكان الفلسطينيين".