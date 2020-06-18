ترامب عن كتاب بولتون: محاولة للانتقام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي يصدر الأسبوع المقبل، محاولة للانتقام لأنني أقلته، واصفا الكتاب بأنه "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة".



وكتب ترامب في تغريدة "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وأضاف "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت، ويحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".

ورفعت إدارة دونالد ترامب، الثلاثاء، دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر الكتاب.

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والدعوى التي رفعت أمام محكمة فدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".

وحذر ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، من نشر الكتاب فيما هو لا يزال رئيسا في البيت الابيض، وحاول محاموه ثني بولتون عن ذلك بزعم أن أجزاء كبيرة من مادة الكتاب مصنفة سرية للغاية.

وقال ترامب، إن بولتون قد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر هذا الكتاب.

وعمل بولتون مستشارا بارزا لترامب على مدار أكثر من عام، وتم تسليط الضوء عليه خلال مسألة اتهام ترامب بالتقصير.