جون بولتون: ترمب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلن المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أن دونالد ترمب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل صدور الأسبوع المقبل كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، في معرض حديثه عن ترمب "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وفي تغريدة سابقة وصف الرئيس الأميركي، الخميس، كتاب مستشاره السابق للأمن القومي بولتون بـ"الأحمق والممل للغاية"، واعتبر أنه مليء بالأكاذيب والقصص المزيفة.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن مستشاره السابق كان يقول كل شيء جيد عنه، بالأدلة، إلى أن تمت إقالته من منصبه، واصفاً بولتون بالأحمق الممل والساخط الذي يريد فقط الذهاب للحرب.

وكان الرئيس ترمب قال لقناة "فوكس نيوز" Fox News، في مقابلة منفصلة، إن بولتون خرق القانون بإدراجه معلومات في غاية السرية في الكتاب.