أعلن المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أن دونالد ترمب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة، وذلك قبل صدور الأسبوع المقبل كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض.
وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، في معرض حديثه عن ترمب "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".
وفي تغريدة سابقة وصف الرئيس الأميركي، الخميس، كتاب مستشاره السابق للأمن القومي بولتون بـ"الأحمق والممل للغاية"، واعتبر أنه مليء بالأكاذيب والقصص المزيفة.
وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن مستشاره السابق كان يقول كل شيء جيد عنه، بالأدلة، إلى أن تمت إقالته من منصبه، واصفاً بولتون بالأحمق الممل والساخط الذي يريد فقط الذهاب للحرب.
وكان الرئيس ترمب قال لقناة "فوكس نيوز" Fox News، في مقابلة منفصلة، إن بولتون خرق القانون بإدراجه معلومات في غاية السرية في الكتاب.
كانت هذه تفاصيل خبر جون بولتون: ترمب "غير مؤهل لمنصب" الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.